Engage.NRW nimmt Gamestudios mit zum cologne IT summit_

Am 26. Januar findet in der IHK Köln der nächste cologne IT summit_ statt, ein Management Kongress über Digitalisierungsprozesse und mit Referenten aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Lehre. Mit dabei ist in diesem Jahr auch Engage.NRW. Die Landesinitiative wird in Köln mit einem eigenen Stand vertreten sein. Gleichzeitig bietet Engage.NRW sieben Digitalunternehmen die Chance sich mit am Gemeinschaftsstand zu präsentieren. AppPlusMobile, Grey Rock, ixdp., mobivention, Perseo, phihochzwei und RockAByte machen von dieser Chance Gebrauch und gehen mit nach Köln."Der Summit ist eine wichtige Kontaktbörse für Anbieter und Nachfrager von Digitalisierungslösungen. Welche Bandbreite interaktiver Lösungen vor allem kreative Softwareentwickler an der Schnittstelle Mensch-Maschine der Wirtschaft bieten können, das wollen wir am Stand von Engage.NRW präsentieren", erläutert Stefanie Waschk, Projektleiterin Engage.NRW.Engage.NRW ist eine Initiative, die vom Land Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen wurde und von der Mülheim & Business GmbH Wirtschaftsförderung in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung metropoleruhr getragen wird.

