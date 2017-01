Endspurt: Ihre Meinung zählt! In der GamesMarkt-Umfrage für 2017

Wird die PlayStation 4 mit dem Pro-Upgrade auch im kommenden Jahr die Konkurrenz auf Abstand halten, oder macht die Xbox mit Project Scorpio Boden gut? Wie gut kommt das Hypbrid-Konzept der Nintendo Switch bei den Kunden an? Jede Menge spannende Fragen, die wir Ihnen seit den Weihnachtsfeiertagen in unserer Jahresumfrage für 2017 gestellt haben und noch stellen. In wenigen Tagen schließen wir jedoch unsere Umfrage, deshalb machen Sie jetzt noch ganz schnell mit. Es dauert auch nur wenige Minuten. Bequem und blitzschnell per Online-Umfrage-Tool.Sehr gerne dürfen Sie auch Ihre Arbeitskollegen oder Geschäftskontakte aus der Spielebranche auf die Umfrage hinweisen. Alle Angaben werden selbstverständlich anonym erfasst und nur auf Gesamtbasis analysiert. Zu keinem Zeitpunkt sind uns oder anderen Teilnehmer Rückschlüsse auf Ihre Person oder Ihren Arbeitgeber möglich.Eine Auswertung der Ergebnise lesen Sie in der ersten GamesMarkt-Ausgabe des kommenden Jahres.

Quelle: GamesMarkt.de

