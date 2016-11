Emmy-Gewinner Malek wird Testimonial für Ubisofts "Watch Dogs 2"

Großansicht Rami Malek (Bild: usanetwork.com) Rami Malek (Bild: usanetwork.com)

Der US-Schauspieler Rami Malek wird Testimonial für Ubisofts Watch Dogs 2 ". Malek ist Schöpfer und Hauptdarsteller der TV-Serie " Mr. Robot ", für die er 2016 mit einem Golden Globe und einem Emmy prämiert wurde. Die Serie nimmt sich ebenso wie das Ubisoft-Spiel der Hacker-Thematik an. Malek wird am kommenden Sonntagabend den Titel live vor der Veröffentlichung via Twitch streamen."Ich freue mich sehr darauf, 'Watch Dogs 2' bereits vor der Veröffentlichung spielen zu können und meine Hacking-Skills in den Straßen von San Francisco auf die Probe zu stellen", sagt Rami Malek. "Die Untergrund-Welt der Hacker hat mich schon immer fasziniert, sowohl in meiner Rolle in der Serie, als auch abseits davon. Ich kann es kaum erwarten, als charismatischer Hacker Marcus Holloway die Bay Area im Sturm zu erobern."In Videospielen ist der Schauspieler kein Unbekannter. In der in der Vergangenheit war er in " Until Dawn " als Charakter vertreten. "Watch Dogs 2" erschient am 15. November für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen