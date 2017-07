Element C übernimmt PR-Arbeit der ESL

Die ESL holt sich Unterstützung für seine Pressearbeit und engagiert dafür die PR- und Werbeagentur Element C . Die PR-Experten aus München sollen die ESL in Zukunft bei der Pressearbeit, sowie den Media Relations in Deutschland unterstützen, um die Bedeutung und die Beliebtheit des eSport in Deutschland zu stärken. Element C ist bereits seit 14 Jahren als Agentur tätig und unterstützt Kunden wie ProSiebenSat.1, Microsoft und Innogames."Wir sind mit der aktuellen Entwicklung mehr als zufrieden", sagt Rodrigo Samwell, CMO der ESL. "Wir wollen im nächsten Schritt Medien und Unternehmen für eSport gewinnen, die bisher kaum Berührungspunkte mit der Branche hatten. Daher habe man sich bei der ESL in Deutschland für die Zusammenarbeit mit Element C entschieden.""Wir bei Element C lieben die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Brands, die neue Wege ebnen", sagt Christoph Hausel , Managing Director von Element C. "Die ESL ist so ein hochspannendes Unternehmen mit einem riesigen PR-Potential, das nur noch gehoben werden muss. Auf solche Aufgaben wartet man als PR-Profi."

