Elektronik profitiert von Cyber Monday

Der Cyber Monday ist die Antwort des Online-Handels an die in den USA üblichen Black-Friday-Rabattaktionen am Thanksgiving-Wochenende. Längst ist der Trend auch über den Teich geschwappt und wird zumeist auf mehrere Tage ausgeweitet. Größter Profiteur des Cyber Monday ist die Kategorie der Elektronik. Zu diesem Schluss kommt die Münchner Marktforschungsagentur Metoda, die darauf spezialisiert ist, Absatz und Umsatz beim Online-Händler Amazon auszuwerten.In insgesamt 527 Produktkategorien erhebt Metoda Daten, um einen sogenannten E-Commerce-Index zu berechnen. Wenig überraschend befeuerte die Cyber-Monday-Aktion die Nachfrage in allen Kategorien. Allein in den 15 gemessenen Hauptkategorien verzeichnete der E-Commerce-Index von Metode dabei eine Verdopplung der Nachfrage. Größte Gewinner ist das "Elektronik"-Segment: "In dieser Kategorie werden u.a. die zur Cyber-Monday-Week offensiv beworbenen Assistenzsysteme Amazon Echo und Echo Dot geführt. Zahlreiche weitere Angebote aus den Elektronikkategorien pushten die Nachfrage auf 447 Punkte. Gegenüber dem Referenzwert entspricht dies mehr als einer Vervierfachung", resümiert Metoda. Es folgt "Lebensmittel & Getränke". Die Amazon-Kunden nutzen die Rabattaktion also vor allem zum Kaufen von seit jeher beliebten Elektronikgeschenken und decken sich überdies schon vor den Festtagen mit Spirituosen und Delikatessen ein."Das Amazon-Jahr hat 13 Monate", so Metoda-CEO Stefan Bures. "Die Angebotswoche hat wieder für volle Kassen gesorgt und die Liefernetze an den Rand der Belastungsgrenze geführt. Für Amazon ist der alljährliche Schnäppchenfeiertag wie ein 13. Jahresgehalt und daher aus der Jahresplanung nicht mehr wegzudenken. Mit dem Metoda E-Commerce-Index konnten wir nun erstmals die Wachstumseffekte in den Kategorien nachweisen."

