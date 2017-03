Electronic Arts befördert Scheible zum Head of Sales

Großansicht Neuer Head of Sales bei Electronic Arts GSA: Christian Scheible Neuer Head of Sales bei Electronic Arts GSA: Christian Scheible

Electronic Arts Deutschland hat ab dem 1. April einen neuen Vertriebschef: Christian Scheible wird zum Head of Sales bei Electronic Arts GSA befördert. In dieser Position verantwortet er den Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er berichtet direkt an Jens Kosche , Geschäftsführer von Electronic Arts in diesen Märkten. Scheible ist seit 2011 bei EA. Zuletzt zeichnete er als Senior Account Manager vor allem für die Zuammenarbeit mit Amazon und der MediaMarktSaturn Retail Group verantwortlich."Ich freue mich insbesondere darauf, die bereits sehr gut funktionierenden Geschäftsbeziehungen zu unseren Händlern weiter zu intensivieren und das Sales Team bestmöglich in seiner täglichen Arbeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen. Mit unserem hervorragenden aktuellen Line-up macht das mir ebenso viel Freude wie unseren Handelspartnern und den Gamern", so Christian Scheible. Und Jens Kosche ergänzt: "Wir haben mit Christian Scheible die so wichtige Position des Head of Sales hervorragend intern besetzen können. Damit sind wir vertriebsseitig bestens für alle Herausforderungen in der Zukunft aufgestellt. Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit ihm."

Quelle: GamesMarkt.de

