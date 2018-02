ELC Gaming plant eSport-Zentrum

Das Hamburger eSport-Unternehmen ELC Gaming plant in Hamburg ein großes eSport-Zentrum in der Hansestadt zu eröffnen. Dafür sucht der eSport-Organisator derzeit nach Räumlichkeiten, die sich für den Umbau eignen. Rund 2000 Quadratmeter sollen laut ELC mit neuer Gaming-Ausstattung versehen werden und damit eines der größten eSport-Zentren für den norddeutschen Raum entstehen.ELC Gaming ist Teil von Allied Esports, die bereits ähnliche Projekte in China und in den USA umgesetzt haben. Aktuell bietet ELC eine mobile eSport Arena namens "Big Betty" an, die in kurzer Zeit überall aufgebaut werden kann."Hamburg soll das eSports Zentrum Europas werden, dazu wollen wir mit der neuen Arena beitragen", sagt der ELC Gaming Geschäftsführer, Leon Groenewoed. "Unser Vorbild ist Santa Ana in Kalifornien, wo wir mit 'Allied Esports' und der dortigen Arena bereits sehr erfolgreich aktiv sind und so über einen riesigen Schatz an Erfahrungen verfügen. Neben den zu erwartenden, zahlreichen Besuchern und Fans aus ganz Europa bietet dieser Standort dann auch einen Zugangspunkt für Politik und Unternehmen, sich am globalen Phänomen Esports zu beteiligen."

