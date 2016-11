Eishockey-Proficlub startet in den eSport

Großansicht Die sechs neuen Spieler des "Overwatch"-Teams der Helsinki Reds Die sechs neuen Spieler des "Overwatch"-Teams der Helsinki Reds

Der finnische Eishockeyclub IFK Helsinki hat heute bekannt gegeben, in den professionellen eSport einzutreten. Der Club startet mit seinem neu gegründeten Team "Helsinki REDS" mit insgesamt sechs Mitgliedern in der Disziplin " Overwatch ". Das ambitionierte Ziel des Vereins ist es, eine der führenden und bekanntesten Marken im eSport zu werden. Das legt offen, dass IFK Helsinki wohl mit weiterem intensiven Engagement in den eSport-Bereich investieren wird.Der IFK Helsinki ist einer von vielen klassischen Sportvereinen, die in letzter Zeit verstärkt auf den eSport-Bereich aufmerksam werden und eigene Mannschaften aufbauen. In den vergangenen Wochen und Monaten waren es jedoch vor allem Fußballvereine, die in den eSport starteten. In Deutschland wagten sich dieses Jahr der VfL Wolfsburg und Schalke 04 in den professionellen eSport vor.

Quelle: GamesMarkt.de

