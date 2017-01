Einzelhandel rechnet mit starkem Nachweihnachts-Geschäft

Großansicht Auch die Tage nach Weihnachten sind für den Einzelhandel für einen guten Jahresabschluss entscheidend (Bild: Fotolia)

Während der Handelsverband Deutschland (HDE) kurz vor den Feiertagen von einem lediglich "robusten Weihnachtsgeschäft" berichtete, legt der Einzelhandel seine Hoffnungen nun auf ein starkes Nachweihnachts-Geschäft, in dem viele Konsumenten zu Weihnachten erhaltenes Bargeld oder Gutscheine in Umlauf bringen. In einer aktuellen HDE-Umfrage gaben fast drei Viertel der Händler an, dass die Zeit zwischen dem 27. Dezember und Silvester sehr wichtig oder wichtig für ihre Geschäfte sei. "Die kommenden Tage sind ...

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.