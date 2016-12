Einzelhandel rechnet mit langem Weihnachtsendspurt

Das Weihnachtsgeschäft steht in diesem Jahr vor einem besonders langen Endspurt, noch bis Samstag können Geschenke besorgt werden. Der ganz große Ansturm auf die Geschäfte blieb in der Woche vor dem vierten Advent denn auch aus. Wie der Handelsverband Deutschland (HDE) auf Basis seiner wöchentlichen Trendumfrage zum Weihnachtsgeschäft meldet, verlief die Umsatzentwicklung in der vierten Adventswoche etwas schwächer als in der Vorwoche, zog aber am Samstag merklich an. Demnach waren besonders größere Händler mit dem Geschäftsverlauf zufrieden. "Überdurchschnittlich entwickelten sich auch die Umsätze an den Peripherien mit Fachmärkten und großflächigem Einzelhandel", berichtet HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth Der HDE setzt nun auf einen umsatzträchtigen Endspurt, insbesondere in den Innenstädten. In Summe erwartet der Verband für November und Dezember im Weihnachtsgeschäft erstmals Umsätze von über 90 Mrd. Euro. Der Dezember könnte demnach mit einem Umsatz von über 50 Mrd. Euro der stärkste Einzelhandelsmonat aller Zeiten werden.

Quelle: VideoMarkt

