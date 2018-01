Eintracht schickt eSportler zur VBL

Der Start der neuen Saison in der Virtuellen Bundesliga (VBL) lockt gleich mehrere Bundeligisten aus der Reserve. Kurz nachdem Borussia Mönchengladbach bestätigte eigene eSportler ins Rennen zu schicken, macht sich jetzt auch Eintracht Frankfurt auf die Suche nach "FIFA"-Talenten. Damit macht ein weiterer Bundesligist von seinem Recht Gebrauch zwei eSportler zu den Playoffs der VBL zu schicken.Ähnlich wie Mönchengladbach veranstaltet Frankfurt ebenfalls mehrere Online-Turniere, um geeignete "FIFA"-Spieler auf der PlayStation 4 und Xbox One zu ermitteln. Die besten 32 der Qualifikationsrunden spielen dann am 25. Februar in der Commerzbank-Arena um den Sieg. Die siegreichen Spieler auf beiden Konsolen treten dann als offizielle Vertreter von Eintracht Frankfurt in der VBL an.

Quelle: GamesMarkt.de

