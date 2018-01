Einreichfrist für DCP 2018 endet

Die vierzehn Preis-Kategorien des DCP laute

Bestes Deutsches Spiel (110.000 Euro)

Bestes Kinderspiel (75.000 Euro)

Bestes Jugendspiel (75.000 Euro)

Nachwuchspreis (insg. 100.000 Euro für fünf Projekte)

Beste Innovation (40.000 Euro)

Beste Inszenierung (40.000 Euro)

Bestes Serious Game (40.000 Euro)

Bestes Mobiles Spiel (40.000 Euro)

Bestes Gamedesign (40.000 Euro)

Publikumspreis (undotiert)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

Beste Internationale Spielwelt (undotiert)

Sonderpreis der Jury (undotiert)

Es geht um 560.000 Euro. Und es geht natürlich auch um Aufmerksamkeit, neue Kontakte und beispielsweise die Möglichkeit an der Teilnahme an einer Delegationsreise, so auch in diesem Jahr eine solche Reise zustande kommt. Der Deutsche Computerspielpreis ist für etablierte Studios, aber vor allem auch für Newcomer und Indies eine Chance. Doch nur wer mitmacht kann gewinnen. Interessierte müssen sich sputen: Morgen ende die Einreichfrist für den diesjährigen Preis.Eingereicht werden können alle Computerspiele, Konzepte und Prototypen, die seit Ende der letzten Einreichungsphase am 27. Januar 2017 erschienen sind oder bis zum 30. Juni 2018 erscheinen werden. Die Einreichung eines Spiels für mehrere Kategorien ist möglich. Die Preisverleihung selbst findet am 10. April turnusgemäß in München statt.

Quelle: GamesMarkt.de

