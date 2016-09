Einmalkosten drücken gamigo-Ergebnis in die Verlustzone

Großansicht Remco Westermann, CEO von gamigo Remco Westermann, CEO von gamigo

Grundsätzlich kann gamigo auf eine erfolgreiche Entwicklung im ersten Halbjahr 2016 zurückblicken. Der Umsatz gegenüber Vorjahr stieg um 59 Prozent auf 13,9 Mio. Euro und das operative Geschäft wirft ein Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (EBITDA) von 2,5 Mio. Euro ab. Auch das sind 61 Prozent mehr als im Vorjahr.Der Vorstand ist entsprechend zufrieden: "Unsere Buy & Build-Strategie zeigt deutlich positive Resultate, der Umsatz wächst stetig und aufgrund der Skalierung in Kombination mit der strikten Kostenkontrolle sehen wir auch beim EBITDA eine positive Entwicklung", so Firmenchef Remco Westermann . Gleichzeitig kündigte er an, dass gamigo auch künftig sowohl organisch, als auch anorganisch, sprich durch Übernahmen und Fusionen, wachsen soll.Die Übernahmepolitik der Hanseaten trägt auch maßgeblich zu den immensen Umsatzsprüngen der gamigo bei. Allerdings gibt es weitere Effekte. So stiegen im ersten Halbjahr 2016 sowohl die Abschreibungen, als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um einen hohen, sechsstelligen Betrag. Im Verlauf der Gewinn- und Verlustrechnung drücken diese, wenn auch nur einmal auftretenden Effekte das Nettoergebnis von gamigo auf einen Verlust von 517.200 Euro. Im Vorjahr erwirtschaftete das Unternehmen noch einen Nettogewinn in Höhe von 567.400 Euro.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen