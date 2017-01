EHI: Selbstbediener-Kassen bei Mitarbeitern beliebt

Self-Checkout-Systeme (SCO) machen den Besuch im Einzelhandel für Kunden immer bequemer. Doch auch bei den Handelsmitarbeitern sind diese Systeme beliebt. Wie eine Studie des EHI Retail Institute jetzt ergab, empfinden Mitarbeiter das Arbeiten an den Selbstbediener-Kassen als besonders angenehm. Vor allem wird der intensive Kundenkontakt und die abwechslungsreiche Arbeit wertgeschätzt. Rund die Hälfte der befragten Mitarbeiter betrachten diese als anspruchsvoller, als die Arbeit an normalen Kassensystemen. Ebenfalls rund die Hälfte der Befragten sieht einen weiteren Pluspunkt an dem automatisierten Zahlungssystem, das Fehler bei der Wechselgeldrückgabe verhindert und das Überfallrisiko an den Kassen verringert.Schlechter sieht es allerdings bei der Bewältigung von Beschwerden aus. Viele Mitarbeiter sehen sich öfter unfreundlichen Kunden gegenüber, die sich meist an der Bedienung der SCO-Systemen stören. Die Angestellten werden dadurch häufiger zu Problem-Schlichtern. Dabei besitzt aber nur rund ein Drittel eine professionelle Herstellerschulung für die modernen Kassen-Systeme und 16 Prozent haben sogar gar keine Weiterbildung erhalten. Rund die Hälfte der Befragten geben an eine interne Schulung teilgenommen zu haben.Die gesamten Ergebnisse der Marktforscher können als kostenloses Whitepaper auf der Webseite des EHI eingesehen werden.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen