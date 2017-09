EHI: Handel schreckt vor Wagnisstandorten zurück

Zwei Drittel der deutschen Handelsmanager wollen Ende 2017 mehr Filialen betreiben als zu Jahresbeginn. Dies geht aus der Studie "Expansionstrends 2017" hervor, für die das Kölner EHI Retail Institute zusammen mit der Hahn Gruppe die für die Expansion verantwortlichen Manager im Handel befragte. Allerdings gaben die Manager auch an, bei neuen Standorten immer genauer hinzuschauen. Um Risiken zu vermeiden werde vor allem auf Synergien mit benachbarten Händlern geachtet, aber auch auf die Interaktion mit den Vermietern. "Es werden keine Wagnisstandorte umgesetzt, die Händler gehen auf Nummer sicher. Der Wettbewerbsdruck ist zum Teil recht hoch und der Markt ist stellenweise relativ gesättigt", so Kristina Pors, Projektleiterin Handelsimmobilien beim EHI.Die für die Expansion zuständigen Manager sind zudem zuversichtlich was die Umsatzentwicklung ihrer Unternehmen betrifft. 43 Prozent rechnen mit einem Umsatzplus im zweiten Halbjahr. Mit einem Umsatzrückgang rechnen indes nur zehn Prozent. Den größten Anteil machen inzwischen diejenigen Manager aus, die mit einer konstanten Umsatzentwicklung rechnen.

