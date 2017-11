EHI: Alpenländer im Online-Boom

Der Onlinehandel in den deutschsprachigen Nachbarländern ist auch 2016 wieder gewachsen. Das geht aus der aktuellen EHI -Studie "E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2017" hervor. Demnach legt der Gesamtumsatz der Top-250-Onlinehändler in Österreich 2016 um 8,6 Prozent zu. Die erfolgreichsten Händler der Schweiz erreichen sogar ein Umsatzplatz von neun Prozent. Damit steigt das Umsatzvolumen der österreichischen Onlinehops auf rund 2,5 Mrd. Euro, während der Umsatz in der Schweiz auf 6,1 Mrd. Euro ansteigt. Top-Seller in Österreich war im vergangen Jahr Amazon mit einem Onlineumsatz von rund 556 Millionen. In der Schweiz hat digitec mit 602 Mio. Euro die Nase vorne.Trotz der guten Zahlen zeigt EHI aber auch, dass sich das Umsatzplus vor allem auf die erfolgreichen großen Onlineshops in den Top-10 auswirkt. Während die zehn umsatzstärksten Händler der beiden Länder mittlerweile fast die Hälfte des Gesamtumsatzes machen, stagniert vor allem in Österreich das Wachstum in den unteren 100 Rängen der Top-250. Die letzten fünfzig Händler des Rankings verlieren im Schnitt rund 1,8 Prozent. Die Plätze 151 bis 200 müssen sogar Umsatzrückgänge von 6,5 Prozent hinnehmen.Ebenfalls rückläufig sind Online-Händler, die neben dem E-Commerce-Geschäft auch andere Kanäle, wie stationäre Filialen oder Print-Kataloge verwenden. In Österreich setzen noch 99 Händler auf solche Multichannel-Modelle. Im Nachbarland Schweiz dominieren die Singlechannel-Händler zum ersten Mal sogar. 2016 setzten nur noch 99 Händler auf Mehrkanal-Systeme, während 102 Händler sich ausschließlich auf ihre Online-Geschäfte konzentrieren.

Quelle: GamesMarkt.de

