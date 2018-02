EGX Berlin für Ende September geplant

Großansicht In Großbritannien ist die EGX das wichstige Games-Consumer-Event. Ende September findet der erste Ableger statt in Berlin In Großbritannien ist die EGX das wichstige Games-Consumer-Event. Ende September findet der erste Ableger statt in Berlin

Deutschland bekommt ein weiteres Consumer-Event für Games. Gamer Network, die Firma unter anderem hinter Eurogamer.net, GamesIndustry.biz und VG27.com, plant den ersten internationalen Ableger seiner Messe EGX: Die EGX Berlin findet vom 28. bis 30. September statt. Als Veranstaltungslocation wurde die Station Berlin gebucht, die der Branche unter anderem durch die Quo-Vadis-Konferenz bekannt ist.Die Veranstalter rechnen mit über 20.000 Besuchern an den drei Tagen. Um jugendschutzrechtliche Bedenken von vornherein auzuräumen ist die EGX ausschließlich Besuchern ab 18 Jahren zugänglich. Die ersten Aussteller sollen demnächst bekannt gegeben werden. Der Kartenverkauf startet im April."Die EGX ist seit Jahren fest als zentraler Anlaufpunkt für Publisher, Entwickler und Hardware-Hersteller etabliert. Auch die EGX Berlin wird ihren Fokus darauf richten, den Spielern ausgiebige Anspielgelegenheiten mit kommenden Titeln zu bieten", so Oliver Menne, Managing Director von Eurogamer Germany."Die EGX Berlin kommt zur rechten Zeit, am rechten Ort und von den richtigen Leuten."

Quelle: GamesMarkt.de

