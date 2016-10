eBay enttäuscht mit Ausblick

Großansicht eBay rechnet mit einem vergleichsweise schwachen Weihnachtsgeschäft und enttäuschte damit seine Anleger eBay rechnet mit einem vergleichsweise schwachen Weihnachtsgeschäft und enttäuschte damit seine Anleger

eBay hat seine Bilanz zum dritten Quartal vorgelegt, die im Markt für bestenfalls gemischte Gefühle sorgte. So kletterte der Umsatz im Dreimonatszeitraum mit Ende September zwar um sechs Prozent auf 2,2 Mrd. Dollar, beim Ergebnis musste der Marktplatzbetreiber allerdings Federn lassen. So schrumpfte das operative Ergebnis um 23 Prozent auf 418 Mio. Dollar. Unterm Strich verdiente eBay 509 Mio. Dollar oder 45 Cent je Aktie und lag damit sogar leicht über den Erwartungen der Analysten. eBay bekommt auf Ergebnisseite nach wie vor die Abspaltung von der ehemaligen Cashcow PayPal zu spüren.Dass der Aktienkurs von eBay nachbörslich trotzdem bis zu acht Prozent nachgab, lag vor allem an dem verhaltenen Ausblick. So stellte eBay für das Weihnachtsquartal Umsätze in der Größenordnung von 2,36 und 2,41 Mrd. Dollar bzw. ein Wachstum zwischen vier und sechs Prozent in Aussicht; beim bereinigten Gewinn pro Aktie rechnet das Unternehmen zwischen 52 und 54 Cent- und enttäuschte damit die Erwartungen der Wallstreet.

Quelle: VideoMarkt

