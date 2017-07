EAs Digitalboom und Tencents Lust nach mehr

hat seine Q1-Zahlen (bis Ende Juni) vorgelegt und die bescheinigen vor allem dem Digitalgeschäft einen anhaltenden Boom. Derstieg im Jahresvergleich um 23 Prozent, sodass EA inzwischenseinen Umsatzes nicht-physisch erzielt. Der Umsatz insgesamt stieg um 14 Prozent | Quelle: Electronic Arts Finanzbericht Auchhat seine Q1-Zahlen für den Zeitraum April bis einschließlich Juni vorgelegt. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf, umgrechnet rund 90,1 Mio. Euro. Und auch Capcom profitiert von einem immer größer werdenden Anzeil des Digitalgeschäfts, das im Quartal und im Jahresvergleich um 14,1 Prozent zulegte | Quelle: Capcom Finanzbericht ist weiter in Kauflaune. Der inzwischen unsatzstärkste Spielepublisher der Welt investiert weiter das Geld das er in seinem Heimatmarkt unter protegierten Bedingungen erwirtschaftet in internationale Brands und Entwickler. Nun ist Tencent beieingestiegen ("Elite Dangerous") und hatdes UK-Entwicklers übernommen, melden britische Medien | Quelle: MCV

Quelle: GamesMarkt.de

