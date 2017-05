EA stellt neues "NFS" in Aussicht

Ende 2017 wird Electronic Arts einen neuen "Need for Speed"-Teil veröffentlichen. Wie der Publisher verlautbaren lässt, wird das Rennspiel wieder von Ghost Games entwickelt, die auch bereits für die letzten Serienteile " NFS: Rivals " (2013) und " Need for Speed " (2015) verantwortlichen zeichneten. Ein genaueres Release-Fenster und Plattformen nannte das Unternehmen bisher nicht."Need for Speed" war nach der Jahrtausendwende eine der erfolgreichsten und wertvollsten Marken des US-Majors. Die Rennspiele der Serie erschienen im Jahrestakt. Vor rund zehn Jahren allerdings sanken die Testwertungen und die Verkaufszahlen schwächelten. Die Verantwortlichen schickten die Marke in die Kreativpause. 2015 kehrte sie als Reboot und ohne Untertitel zurück. Einen der größten Kritikpunkte am bisher jüngsten Teil gehen die Macher mit der diesjährigen Auflage an: Die Onlinepflicht stieß vielen Kunden, die vor allem im Singleplayer Rennen fahren wollten, sauer auf. "Wenn das nächste 'Need for Speed' erscheint, erwartet euch ein Einzelspielerlebnis, das ihr komplett offline durchspielen könnt. Und um auch gleich die nächste Frage zu beantworten: Ja, das heißt auch, dass ihr das Spiel pausieren könnt", so das Entwicklerteam in einem Blogbeitrag

