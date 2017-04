EA kürt Sieger des "FIFA"-Pressepokals

Großansicht V.l.: Sören Lohse, Sandro Calabruso sowie Dennis und Jay. V.l.: Sören Lohse, Sandro Calabruso sowie Dennis und Jay.

Großansicht Fairer Handshake vor dem Finale. Fairer Handshake vor dem Finale.

Auch in diesem Jahr veranstaltete Electronic Arts einen Pressepokal für seine "FIFA"-Serie. 125 Journalisten und Medienvertreter aus Deutschland Österreich und der Schweiz traten an, um den besten " FIFA 17 "-Spieler zu finden. Im Vorfeld wurden fünf Qualifikations-Turniere an fünf Städten abgehalten. Aus den deutschen Städten Köln, Hamburg und München qualifizierten sich jeweils die drei Bestplatzierten, aus Wien und Zürich reisten zwei Finalisten zur Endrunde. Die wurde Anfang April im Uwe-Seeler-Sportpark in Bad Malente ausgetragen.Aus dem Teilnehmerfeld von 13 Spielern setze sich am Ende Sandro Calabruso ("Bravo Sport") aus Köln erst in der Verlängerung gegen die Berliner Dennis und Jay ("Jam FM") durch. Dritter wurde Sören Lohse ("Web Media") aus München.

