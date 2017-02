EA: Digitalgumsätze jetzt bei 60 Prozent

Großansicht Das Digitalgeschäft gerade auch bei der Vermarktung von "Full Games" nimmt deutlich zu Das Digitalgeschäft gerade auch bei der Vermarktung von "Full Games" nimmt deutlich zu

Electronic Arts hat im dritten Geschäftsjahresquartal seine eigenen Erwartungen übertroffen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Zeitraum Oktober bis einschließlich Dezember 1,15 Mrd. Dollar Umsatz generiert. Erwartet waren 1,12 Mrd. Dollar. Der Nettoverlust betrug lediglich eine Millionen Dollar. EA hatte eigentlich mit einem Minus von über 50 Millionen Dollar gerechnet. Das Digitalgeschäft trug nach Unternehmensangaben 60 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Im Vorjahresquartal lag der Digitalumsatz noch bei knapp über 50 Prozent.Die Werte sind bezogen auf die Bilanz nach US-GAAP. Laut diesem Bilanzierungsstandard können unter anderem Digitalumsätze nur in dem Zeitraum bilanziert werden, in dem ein Unternehmen die damit verbundene Leistung erbringt. Ein Ende Dezember verkauftes Digitalabo findet sich deshalb nur zu einem sehr geringen Teil in der Bilanz des Quartals mit Ende zum 31. Dezember wieder.Dies erklärt auch den Unterschied zwischen dem in der Bilanz angegebenen Digialumsatz und den Angaben aus der Quartals-Präsentation. Dort spricht EA von den Digitalverkäufen. Die sprechen allerdings ebenfalls eine deutliche Sprache: Die "Full Game Downloads" haben auf die vergangenen zwölf Monate betrachtet einen enormes Plus von 38 Prozent gegenüber dem vorherigen zwölf Monaten gemacht.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen