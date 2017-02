EA-Chef kündigt neue BioWare-IP und weitere Titel an

Andrew Wilson hat in einer Telefonkonferenz zu den Ergebniszahlen des vergangenen Quartals auch eine Reihe von Spielen neu angekündigt. So bestätigte Wilson, dass Electronic Arts sowohl an einem neuen "Need For Speed"-, als auch an einem neuen "Star Wars Battlefront"-Spiel arbeitet. Das Rennspiel soll im Fiskaljahr 2018 erscheinen, das im März 2018 endet. Am neuen "Star Wars Battlefront" arbeiten derzeit gleich drei Studios gemeinsam und zwar DICE, Motive und Criterion.Wilson bestätigte zudem, dass BioWare - vor allem bekannt durch die beiden Spielereihen "Dragon Age" und "Mass Effect" - an einer komplett neuen IP arbeitet. Diese soll in einem neuen Universum angesiedelt sein, eine neue Story mit neuen Charakteren erzählen und ein neues Gameplay bieten, das eher im Bereich Action, als im Bereich Rollenspiel angesiedelt ist.Wilson kündigte weiterhin an, dass der "Fifa"-Storymodus "The Journey" bei der 2018er-Ausgabe in die zweite Saison gehen wird, im Lauf des Jahres eSport-Wettbewerbe zu "Battlefield" geplant sind und das Mobile-Portfolio weiter ausgebaut werden soll.

Quelle: GamesMarkt.de

