e3: Ubisoft erneut breit aufgestellt

Großansicht Nintendos Shigeru Miyamoto mit Ubsioft-CEO Yves Guillemot (r.) Nintendos Shigeru Miyamoto mit Ubsioft-CEO Yves Guillemot (r.)

Erklärtes Ziel von Ubisoft während der E3-Show ist es stets, sich als der vielseitigste unter den großen Publisher zu präsentieren. Die klare Botschaft soll lauten: Egal welche Plattform, welches Genre, welche Zielgruppe: Ubisoft hat für jeden Spieler und jede Spielerin etwas im Programm. Diesen Anspruch untermauerte der französische Publisher auch 2017 in Los Angeles wieder eindrucksvoll.Das wohl denkwürdigste Bild der diesjährigen E3 bescherte gleich der Beginn der Veranstaltung, als Ubisoft-CEO Yves Guillemot gemeinsam mit Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto ungezwungen auf der Bühne rumalberte. Die beiden Branchenveteranen stellten sichtlich gut gelaunt "Mario + Rabbids: Kingdom Battle", einen Exklusivtitel für die Switch. Ein Spiel, das eindrucksvoll auch den Status und Ruf des französischen Publishers innerhalb der Industrie untermauert. Dass Nintendo mit Mario und Co. den Franzosen seine wertvollsten Marken überlasst, ist beileibe keine Selbstverständlichkeit.Im Anschluss setzte Ubisoft dann aber auch seine eigenen zugkräftigen Lizenzen in Szene: " South Park: The Fractured But Whole " war bereits im letzten jahr auf der E3 präsentiert worden. "Assassin's Creed: Origins " und " Far Cry 5 " wurden bereits im Vorfeld der Messe angekündigt worden. Auch und "Just Dance 2018" und "The Crew 2" dürften wohl nur wenige Zuschauer wirklich überrascht haben. Alle Titel untermauern aber Ubisoft Anspruch, hochwertige Games in verschiedenen Genres anzubieten.Ein paar echte Überraschungen hatte die Show dann aber doch parat: "Transference" wird eine VR-Erlebnis, das gemeinsam mit Elijah Woods Produktionsfirma konzipiert wird. Mit "Skull & Bones" wird der Piraten-Part eines " Assassin's Creed IV: Black Flag " zur eigenen Marke ausgekoppelt und um Mehrspieler-Elemente erweitert. Mit "Starlink: Battle for Atlas" versucht sich auch Ubisoft nun auch im Toys-To-Life-Markt - hier allerdings mit haptischen Raumschiffen - könnte allerdings sein, dass man hierfür ein paar Jahr zu spät dran ist, um diesen Trend noch mitzunehmen. Nie aus der Mode kommen offenbar Spiele zu den Olympischen Spielen. Und hier erweitert der Publisher Wintersport-Spiel " Steep " mit dem Addon "Road to the Olympics", das mit der offiziellen Lizenz der Spiele im südkoreanischen Pyeongchang erscheint.Als spektakulären Rausschmeißer hatte sich die Veranstalter "Beyond Good & Evil 2" aufgehobene. Dass das Kultspiel aus dem Jahr 2003 eine Fortsetzung bekäme, wir immer wieder spekuliert worden - wirklich handfeste Details gab es aber nie. Bis jetzt. Denn seit gestern ist offiziell, dass Schöpfer Michel Ancel und sein Team in Montpellier an einem zweiten Teil arbeiten, der wohl 2018 erschienen wird.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen