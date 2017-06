e3: Nintendos Versprechen auf die Switch-Zukunft

Als letzter der drei großen Plattformhalter nutzte Nintendo die E3, um einen Einblick in sein kommendes Portfolio zu bieten. Traditionell verzichten die Japaner dabei aber auf eine große Live-Show mit Publikum, sondern senden ein vorproduziertes Video, um anschließend direkt vom Messestand zu senden.Im Zentrum des "Nintendo Spotlight E3 2017" stand wenig überraschend die neue Switch-Hardware. Hier waren es vor allem die First-Party-Titel, die in Szene gesetzt wurden: "Xenoblade Chronicles 2" und " Super Mario Odyssey " erscheinen bei noch in diesem Jahr und sind äußerst vielversprechende Produktionen für die Switch. Auch bei Ubisofts "Mario + Rabbids: Kingdom Battle", Tecmo Koeis "Fire Emblem Warriors" und "Pokémon Tekken D" von Bandai-Namco stehen Exklusivtitel an, die den Geschmack der Nintendo-Kundschaft mit hoher Sicherheit treffen werden. Aufseiten der Multiplattform-Titel von Drittherstellern wurden "Rocket League" von Psyonix, "The Elder Scrolls V: Skyrim" von Bethesda und "FIFA 18" von Electronic Arts präsentiert.Darüber hinaus war Nintendo sichtlich bemüht, auch ein Versprechen für die Zukunft abzuliefern. Mehr als die Information, das entsprechenden Titel in Arbeit sehen und wohl in ein bis zwei Jahren für Switch erscheinen können, war der Plattformhalter dann aber oftmals nicht im Stande zu liefern. So wurden sowohl ein neues "Yoshi" als auch ein neues "Kirby" - beide noch namenlos - in Aussicht gestellt. Bei der Tochter Pokémon Company entsteht ein Rollenspiel mit den Taschenmonstern. Und mit "Metroid Prime 4" feiert auch in nicht näher datierte Zukunft eine bei Fans besonders beliebte Nintendo-Serie ihre Rückkehr auf der Switch.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen