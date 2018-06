E3-Flash: Neues von Bandai Namco, Konami und Co.

Noch im Laufe dieses Jahres bekommt das ""-Franchise ein. Das 2.5D Kampfspiel "", das in Kooperation zwischen dem japanischen Studiound Publisherentstand, wird auf der E3 vorgeführt.Auch Publisherhält sich während der E3 nicht bei Ankündigungen zurück. In dem Sport-Titel "", das ebenfalls für dieveröffentlicht wird, können sich Spieler in klassischenwie Leichtathletik, Beach Volleyball und Schwimmen mit bis zu drei weiteren Wettstreitern messen. Ein Erscheinungsdatum wird noch bekannt gegeben.kooperiert mitum das Brettspiel "" überauf die PlayStation 4 zu bringen. Das ist nur ein weiterer Schritt in der aktuellenvon Asmodee Digital, das erst im März seinen ersten VR Titel "" in Zusammenarbeit mitveröffentlichte.Auch wenndieses Jahr auf dieanstatt auf die E3 setzt, lässt sich Tochterfirma, beziehungsweiseden Messerummel in Los Angeles nicht entgehen. Dort gibt der Publisher einen tieferen Einblick in den dritten Teil seiner Ego-Shooter-Reihe "Metro". Das von 4A Games entwickelte "" erscheint voraussichtlich am 22. Februar 2019.

Quelle: GamesMarkt.de

