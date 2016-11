E-Tailer laufen sich für herbstliche Rabattschlacht warm

Bereits ab kommenden Montag läuft sich Amazon.de für die Rabattschlacht des Jahres warm, dann beginnt der Countdown zur so genannten Cyber Monday Woche mit täglichen Angeboten. Vom 21. bis einschließlich 28. November buhlt der E-Tailer schließlich wie in den Vorjahren mit tausenden Blitzangeboten um die Gunst der Schnäppchenjäger. Zu den in der Cyber Monday Woche reduzierten Produkten gehört traditionell viel Entertainmentsoftware. Die im 5-Minuten-Takt startenden Angebote sind in begrenzter Anzahl und maximal für vier Stunden verfügbar, erfahrungsgemäß sind besonders attraktive Deals sehr schnell ausverkauft. Hier setzt Amazon denn auch den Hebel an, um für sein Prime-Angebot zu trommeln: Prime-Mitglieder haben die ersten 30 Minuten lang exklusiven Zugriff auf die Blitzangebote. Am eigentlichen Höhepunkt der in den USA traditionell um Thanksgiving stattfindenden Rabattschlacht, dem Black Friday (25. November), will Amazon mit zusätzlichen Angeboten punkten.Auch das 2013 erstmals aufgelegte Online-Shopping-Event Black Friday Sale geht dieses Jahr in eine weitere Runde. Bei dem von der Münchner Black Friday Sale GmbH initiierten Ausverkauf sind zig Onlineshops mit an Bord, darunter auch Unterhaltungselektronikhersteller und Händler wie Samsung Medion und Technisat sowie Otto Redcoon und Toys 'R' Us . Der Angebotsreigen beginnt bereits am Vorabend des Black Friday, am 24. November um 19 Uhr, und endet Freitag um Mitternacht.

Quelle: VideoMarkt

