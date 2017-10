E-Commerce in den Alpenländern entwickelt sich weiter stark

Großansicht In Österreich bestimmt ganz klar Amazon.at den Markt (Bild: EHI ) In Österreich bestimmt ganz klar Amazon.at den Markt (Bild: EHI )

Großansicht In der Schweiz ist digitec.ch der Platzhirsch, dafür belegt die deutsche Amazon-Site Platz drei (Bild: EHI) In der Schweiz ist digitec.ch der Platzhirsch, dafür belegt die deutsche Amazon-Site Platz drei (Bild: EHI)

Nicht nur in Deutschland boomt der Onlinehandel. Auch in den benachbarten Alpenländern Österreich und Schweiz steigt der Umsatz sprunghaft an. Dies geht aus dem neuen Report "E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2017" hervor, den das EHI Retail Institute jetzt vorlegte. Der Report befasst sich mit der Entwicklung der Top-100-Online-Shops in beiden Ländern. Und die konnten im vergangenen Jahr deutlich zulegen.In Österreich wuchs der Umsatz der Top 100 um neun Prozent auf 2,1 Mrd. Euro. Eingerechnet werden allerdings lediglich Verkäufe von physischer Ware. Digitale vertriebe Musik, Film oder Games werden also nicht erfasst. In der Schweiz lag das Umsatzplus sogar noch einmal darüber und betrug 12,8 Prozent. Dort erwirtschafteten die Top 100 rund 5,5 Mrd. Schweizer Franken mit physischer Ware, die über Onlineshops verkauft wurde.Ein weiteres Ergebnis: In beiden Ländern ist die Marktkonzentration unvermindert hoch. So erwirtschaften die Top Ten in Österreich bereits 56,7 Prozent und in der Schweiz 53,2 Prozent des Gesamtumsatzes.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen