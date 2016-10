E-Commerce-Branche wächst zweistellig

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) hat Umsatzzahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Demnach verzeichnete die Branche der Interaktiven Händler (Online- und Versandhandel) im Zeitraum Juli bis September 2016 einen Umsatz von 13,7 Mrd. Euro inklusive Umsatzsteuer, das entspricht einem Plus von 10,7 Prozent. In ähnlicher Größenordnung legte der E-Commerce zu, der für 91,4 Prozent des gesamten Umsatzes im Interaktiven Handel steht und im gleichen Zeitraum Umsätze in Höhe von 12,5 Mrd. Euro inkl. USt generierte (plus 10,6 Prozent). Mit digitalen Dienstleistungen wie Tickets oder Reisen wurden im Berichtzeitraum 3,8 Mrd. Euro inkl. USt umgesetzt, 20,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Der bevh machte auch Angaben zur Performance einzelner Produktsegmente, so auch im Entertainmentbereich. Diese lesen sich weniger rosig, denn mit einem Umsatz von 309 Mio. Euro inkl. USt fuhr die Warengruppe Bild- und Tonträger sowie Video- und Musicfiles - die übrigens zu 100 Prozent im Onlinehandel stattfindet - ein dickes Minus in Höhe von 22,7 Prozent ein. Eine Zusatzbefragung des Verbands zeigt jedoch auf, dass viele der hier verloren gegangenen Umsätze in Streamingabos wandern: So schätzt der bevh, dass alleine über Amazon Prime ein Quartalsumsatz von 49 Mio. Euro generiert wurde. Über Musikstreaming wurden demnach 41 Mio. Euro inkl. USt und über Online-Videotheken 62 Mio. Euro inkl. USt umgesetzt. Vergleichswerte gibt es hier noch keine.Mit ihren Quartalsergebnisse hat die Branche bereits ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2016 übertroffen, die zwölf Prozent für den E-Commerce und vier Prozent für den gesamten Interaktiven Handel vorsieht: Kumuliert, d.h. über die ersten drei Quartale gesehen, zeigt sich aktuell für den E-Commerce ein Wachstum von 14,7 Prozent und für den Interaktiven Handel ein Wachstum von 9,6 Prozent.Die Zahlen basieren auf der Verbraucherbefragung "Interaktiver Handel in Deutschland", die der bevh gemeinsam mit der GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung durchführt. Dafür werden über das ganze Jahr hinweg 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter von über 14 Jahren telefonisch und per Onlinefragebogen zu ihrem Ausgabeverhalten im Online- und Versandhandel und zu ihrem Konsum von digitalen Dienstleistungen befragt.

