Durchwachsenes Quartal für Media-Saturn

Großansicht Bei Saturn und Media Markt funktioniert die Verzahnung von stationärem und Onlinegeschäft offenbar gut - Pure Player Redcoon dagegen bleibt Sorgenkind (Bild: Saturn) Bei Saturn und Media Markt funktioniert die Verzahnung von stationärem und Onlinegeschäft offenbar gut - Pure Player Redcoon dagegen bleibt Sorgenkind (Bild: Saturn)

Ein schwaches Schlussquartal hat Media-Saturn die Gesamtjahresbilanz verhagelt. Wie Mutterkonzern Metro auf Grundlage vorläufiger, nicht testierter Zahlen mitteilt, sank der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2015/16 mit Ende September um ein Prozent auf 5,0 Mrd. Euro. Flächenbereinigt steht sogar ein Rückgang von zwei Prozent in den Büchern. Demnach sei das Geschäft in Deutschland und Westeuropa rückläufig gewesen, während die Elektrofachmarktketten in Osteuropa zulegen konnten. Für die durchwachsene Bilanz macht das Unternehmen zum einen Umkehreffekte in Zusammenhang mit der Fußball-EM verantwortlich - schließlich wurden viele TV-Neuanschaffungen bereits im vorangegangenen Quartal getätigt - zum anderen drückt die kriselnde Online-Tochter Redcoon auf die Umsatzbilanz. Zudem hätten sich Verzögerungen bei der Auslieferung wichtiger Produkte negativ bemerkbar gemacht.Für das Gesamtjahr weist Media-Saturn Erlöse in Höhe von 21,9 Mrd. Euro aus, das entspricht nur einem Plus von 0,6 Prozent. Flächenbereinigt stagnierte das Geschäft (plus 0,1 Prozent). Licht und Schatten gibt es vor allem im Onlinebereich: Während die Vertriebsmarken Media Markt und Saturn ihre Onlineerlöse im Geschäftsjahr um satte 35 Prozent ausbauen konnten, war das übrige Onlinegeschäft insbesondere aufgrund der Beendigung von ausgewähltem unprofitablem Großhandelsgeschäft bei Redcoon rückläufig. Insgesamt konnte Media-Saturn den Onlineumsatz dennoch um rund elf Prozent steigern, womit der Internetanteil nunmehr knapp neun Prozent am Gesamtumsatz beträgt - ein neuer Höchstwert, wie Metro betont.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen