Dritter Game Mixer ein voller Erfolg

Großansicht Delegation des diesjährigen Game Mixer nach Südafrika (Bild: Goethe-Institut Johannesburg / DeLiTe Visual Archives studios (Tolo Pule)) Delegation des diesjährigen Game Mixer nach Südafrika (Bild: Goethe-Institut Johannesburg / DeLiTe Visual Archives studios (Tolo Pule))

Nach 2015 und 2016 hat die Stiftung Digitale Spielkultur auch in diesem Jahr eine Game Mixer organisiert, diesmal nach Südafrika. Teilgenommen haben insgesamt acht Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler, darunter Gewinner und Nominierte des Deutschen Computerspielpreises. Zur Delegation gehörten zudem Vertreter der ausrichtenden Partnerorganisationen, je drei Spieleentwickler aus den vorherigen Game-Mixer-Ländern Indonesien und Brasilien sowie acht Developer aus Südafrika, Äthiopien, Kenia, Nigeria und Uganda.Start des achttägigen Game Mixer South Africa war ein Game Camp am Goethe-Institut in Johannesburg, das vom Werk1 unterstützt wurde. Es folgten Präsentationen und Studio-Besuche in Johannesburg und ein abschließender Game Jam."Die verschiedenen kulturellen Hintergründe und auch die gemeinsamen Herausforderungen haben das aus München bekannte Game Camp und auch den Game Jam zu einer ganz besonderen Zusammenkunft gemacht", so Robin Kocaurek , Projekt Manager Games beim Werk1. Kocaurek war federführend für die Programmgestaltung von Game Camp und Game Jam verantwortlich. Benjamin Rostalski , Projektmanager bei der Stiftung Digitale Spielkultur, empfand vor allem die Erweiterung des Teilnehmerkreises um Vertreter der bisherigen Gastländer sowie mehrerer Länder Afrikas als Bereicherung."Großer Dank gilt dem Auswärtigen Amt für die Finanzierung und dem sehr engagierten Team des Goethe-Instituts Johannesburg für die Organisation vor Ort", so Rostalski.

Quelle: GamesMarkt.de

