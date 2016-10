Drei Prozent Umsatzplus für Thalia

Großansicht Michael Busch, geschäftsführender Gesellschafter bei Thalia (Bild: Douglas Holding) Michael Busch, geschäftsführender Gesellschafter bei Thalia (Bild: Douglas Holding)

In diesem Sommer hat ein Eigentümerkonsortium unter Führung der Verlegerfamilie Herder das Ruder bei Thalia übernommen. Zur Buchmesse ziehen die neuen Besitzer des Buch- und Medienhändlers eine erste Bilanz des Ende September abgelaufenen Geschäftsjahres. Demnach habe Thalia im zurückliegenden Geschäftsjahr über alle Kanäle hinweg ein Umsatzplus von drei Prozent erzielt, das stationäre Geschäft habe länderübergreifend ein Plus von ein Prozent auf vergleichbarer Fläche verzeichnet. Hierzulande hätten sich die Thalia-Buchhandlungen mit einem vergleichbaren Wachstum von zwei Prozent besonders positiv - auch im Vergleich zur Branche - entwickelt. Für das E-Commerce-Geschäft, das inzwischen rund ein Fünftel des Gesamtumsatzes ausmache, meldet Thalia einen Umsatzzuwachs von elf Prozent.Im Fokus der Thalia-Strategie steht künftig die nahtlose Verzahnung der Vertriebskanäle. Die Multichannelstrategie umfasst dabei auch weitere Investitionen ins Filialnetz, wie Michael Busch , geschäftsführender Gesellschafter der Thalia Bücher GmbH, betont. "Nur mit einer flächendeckenden Präsenz von Thalia können wir unseren Omnichannel-Service rundum zugänglich machen. Auch im kommenden Jahr werden wir an ausgewählten Standorten neue Geschäfte eröffnen und unser Vertriebsnetz so mit Augenmaß verdichten."In den Filialen laufen derzeit Pilotprojekte zur intensiveren Verzahnung der Kanäle. So können die Kunden in aktuell vier Buchhandlungen über Digital Signage Screens direkt am Bücherregal alle Kunden- und Buchhändlerrezensionen zu einem Titel lesen und auf das erweiterte Sortiment im Online-Shop zugreifen. Neu ist zudem die Möglichkeit, in einer Buchhandlung vorrätige Bücher via Onlineshop in derselben Buchhandlung zur Abholung zu reservieren. Darüber hinaus wird Thalia Mitte November Partner des Loyalty-Programms Shopkick: Bereits beim Übertreten der Ladenschwelle kann der Kunde so Punkte sammeln und diese anschließend gegen Geschenkgutscheine eintauschen. "Eine hervorragende Chance, neue Kundengruppen zu erschließen", meint Michael Busch. Ebenfalls an die digitalaffine Zielgruppe richtet sich zudem die neue Kampagne "Thalia Whats Next", bei der per WhatsApp-Nachricht Leseempfehlungen versendet werden.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen