DreamHack wiederholt eSport-Forum

Großansicht Nach dem Erfolg des ESB Forums 2017 wird die Konferenz wiederholt (Bild: ESB) Nach dem Erfolg des ESB Forums 2017 wird die Konferenz wiederholt (Bild: ESB)

Am 26. Januar startet die dritte Ausgabe DreamHack in Leipzig. Neben der großen Lan-Fläche für über 1500 Spieler und der DreamHack-Expo, bieten die Veranstalter der Messe Leipzig mit dem eSport Business Forum (ESB) erneut eine Vortragsreihe für Unternehmer, Sponsoren und Experten der eSport-Szene an.Ab 10:30 Uhr des ersten Festival-Tages können Businessbesucher die Vorträge und Diskussionen anhören. Unter den Sprechern befinden sich unter anderem Wouter Sleijffers, CEO des eSport-Teams Fnatic, Burkhard Leimbrock, Commercial Director Europe bei Twitch und auch der neu gegründete eSport-Bund Deutschland stellt sich für eine Diskussionsrunde bereit. Am Ende der Vortragsreihe erhalten die Teilnehmer eine exklusive Führung über die DreamHack. Ein Tagesticket für das eSport Business Forum kann für 249 Euro auf der Webseite des ESB erworben werden.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen