DreamHack: MediaMarkt schickt VR-Truck

Der Media-Markt-Truck macht Halt auf der DreamHack in Leipzig

Vom 13. bis zum 15. Januar schickt die deutsche Elektronik-Fachmarktkette MediaMarkt einen VR-Truck zum DreamHack-Festival nach Leipzig. In dem 18 Meter langen, mobilen Messestand können Besucher der Messe alle aktuellen VR-Geräte wie die Oculus Rift, PlayStation VR, HTC Vive oder Samsung Gear ausprobieren oder sich auf der ausfahrbaren Showbühne des Trucks die wichtigsten Virtual-Reality-Trend der nächsten Jahre ansehen.Abseits des VR-Trucks bietet MediaMarkt als offizieller Handelspartner der DreamHack auch zahlreiche Hardware- und Software-Angebote auf dem Messegelände an. Die Angebote richten sich dabei gezielt an die PC-Spieler und umfassen auch Merchandising-Artikel.

Quelle: GamesMarkt.de

