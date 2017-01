DreamHack Leipzig wird nach Erfolg fortgesetzt

Großansicht Auch die zweite DreamHack Leipzig war ein voller Erfolg (Bild: Leipziger Messe) Auch die zweite DreamHack Leipzig war ein voller Erfolg (Bild: Leipziger Messe)

Vergangenes Wochenende fand in Leipzig zum zweiten Mal eine Ausgabe der DreamHack statt. Und auch die war ein voller Erfolg. Über 15.000 Besucher kamen an den drei Tagen auf das Leipziger Messegelände. Dort gab es in diesem Jahr 1500 LAN-Plätze, 500 mehr als im Vorjahr. 56 Stunden wurde durchgezockt und am Ende waren rund 70 Terabyte an Daten herunter- bzw. hochgeladen worden. Und so war am Ende der Veranstalter hoch zufrieden: "Die zweite Auflage der DreamHack Leipzig war ein Riesenerfolg, der die fulminante Premiere im vergangenen Jahr sogar übertreffen konnte", erklärt Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe.Geisenberger lobte vor allem die Ende Zusammenarbeit aller Beteiligten, welche die DreamHack Leipzig binnen eines Jahres zu einem wichtigen Treff für Gamer gemacht hat. Die DreamHack Leipzig entsteht in Kooperation zwischen der schwedischen DreamHack, der Leipziger Messe und XMG, einer Marke von Schenker Technologies.Angesichts der positiven Entwicklung ist es eigentlich keine Überraschung, dass schon jetzt eine Fortsetzung geplant ist. Die dritte DreamHack Leipzig findet vom 12. bis 14. Januar 2018 statt. Und wie Geisenberger sagt: "Leipzig ist bereit für das dritte Level der DreamHack im kommenden Jahr."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen