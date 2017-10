Dr. Lutz Anderie über Gamification, Digitalisierung und sein neues Video

Großansicht Die Bücher "Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0" und "Games Industry Management" Die Bücher "Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0" und "Games Industry Management"

Großansicht Dr. Lutz Anderie, Autor von "Games Industry Management - Gründung, Strategie und Leadership" (Nr. 1 Amazon-Bestseller Fachbücher), gilt als international anerkannter Branchenkenner der Games-, Medien- und Entertainmentindustrie und Experte für Digitalisierung Dr. Lutz Anderie, Autor von "Games Industry Management - Gründung, Strategie und Leadership" (Nr. 1 Amazon-Bestseller Fachbücher), gilt als international anerkannter Branchenkenner der Games-, Medien- und Entertainmentindustrie und Experte für Digitalisierung

Schaubild: Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0 stehen in Wechselwirkung zueinander" im Dreiklang der Innovationen

Peter Kolz hat langjährige Erfahrung im Handel und Vertrieb von Finanzprodukten bei amerikanischen Instituten gesammelt. Dabei war er beratend für institutionelle Kunden tätig und nahm diese Aufgaben in Mailand, London und Frankfurt wahr. Heute ist Peter Kolz in der Beratung und Finanzierung von jungen Unternehmen tätig.

Dass sich "Games Industry Management" zu einem Fachbuchbestseller und Standardwerk der Managementlehre für Computer- und Videospiele entwickelt, ist erfreulich, war jedoch nicht absehbar. Deshalb gilt mein Dank natürlich meinen Lesern und den Zuhörern bei meiner Vortragsreihe "Games Industry Management - The Talks", die sich zunehmender Bedeutung erfreut. "Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0" sollte ursprünglich als "Kapitel Nr. 9" in der aktualisierten und erweiterten Auflage zu "Games Industry Management" erscheinen. Deshalb finden sich im Internet immer noch entsprechende Hinweise darauf - etwaige Konfusionen bitte ich zu entschuldigen. Der Grund, warum "Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0" nun als Spin-off, als eigenständiges Werk in der Springer-Gabler-essentials-Reihe erscheint, ist einfach: Seit der Ankündigung auf der Gamescom 2017 gab es zahlreiche Leserwünsche dahingehend, dass die Sichtweisen, Analysen und Hinweise eigenständig erhältlich sein sollten. Diesen Wünschen wurde nun Rechnung getragen. Aufgrund der geänderten Release-Strategie wird "Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0" nun im Dezember 2017 erhältlich sein. Das Werk umfasst 53 Seiten und 16 Abbildungen und Grafiken, die den Sachverhalt erläutern.Das stimmt, mein Ansatz ist immer die betriebswirtschaftliche Perspektive. Wir leben in einem marktwirtschaftlichen System, deshalb können Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0 nur erfolgreich funktionieren, wenn klare mikro- und makroökonomische Ziele verfolgt werden. Es gibt genügend Veröffentlichungen zu Gamification die durchaus nicht schlecht sind und Gamifizierung unter allen möglichen Aspekten darstellen - mir war es wichtig den Dreiklang der Innovationen aufzuzeigen. Gamification steht in Wechselwirkung mit der fortschreitenden Digitalisierung und einer erneuten 'industriellen Revolution', die unter dem Begriff Industrie 4.0 subsumiert wird. Damit einhergehend werden zahlreiche interdisziplinäre Fach- und Forschungsgebiete tangiert.Es gab zahlreiche Überlegungen dahingehend, welche Inhalte Bestandteile von "Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0" sein sollten - und welche nicht. Die "Essentials" drei komplexer Themenfelder auf wenigen Seiten darzustellen ist nur durch eine konsequente Fokussierung möglich. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, die drei Themenfelder, die in Wechselwirkung zueinander stehen, aufzuzeigen und dann anhand einzelner Branchen darzulegen. Während der Recherche, des Schreibens und des "Testlaufs von Themen" bei Konferenzen und Vorträgen zeigte sich ganz klar, dass diese Vorgehensweise im Interesse des Lesers ist. Deshalb werden die Kausalzusammenhänge im Hinblick auf Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0 aufgezeigt und exemplarisch durch Branchenbezug belegt. Im Hinblick auf den Untertitel kann ich Folgendes sagen: Dieser wurde im Wesentlichen nach der Fertigstellung des Werks gemeinsam mit Springer "fine getuned".Die ersten beiden Videos wurden im Wesentlichen zu Promotion-Zwecken gedreht. Als diese auf meiner Webpage und YouTube hochgeladen wurden, gab es das Feedback, dass auch Content gefeatured werden sollte. Das war allerdings tricky. Denn im Wesentlichen ging es darum das Fachbuch "Games Industry Management" zu promoten und Nachfrage zu generieren. Weiterhin ist es nach wie vor relativ aufwendig ein Video zu produzieren, wenn dieses halbwegs erträglich für die Community anzusehen sein soll. Schließlich ist der Zuschauer in unserer reizüberflutenden Medienwelt verwöhnt.Im Rahmen der BIU Academy und mit Unterstützung der SRH Hochschule in Heidelberg wurde dann im Audimax das Video "Unternehmensfinanzierung in der Games-Branche" gedreht. Es handelt sich um eine 42minütige Aufzeichnung eines Livestreams, der dann in der Postproduktion nachbearbeitet wurde. Mit circa 600 Clicks wurde es mittlerweile relativ häufig angesehenen, man darf nicht vergessen, dass es sich hierbei um ein komplexes, trockenes Thema der Betriebswirtschaftslehre handelt. Die Zuschauerbindung ist überraschend hoch - in der Regel wird es von Anfang bis Ende gesehen.Das führte zu der Überlegung die Finanzierungsthematik in der Games-Branche noch einmal zu beleuchten. Und so kam es, dass nun das Video "Unternehmensbewertung in der Games-Branche" gedreht und veröffentlicht wurde.Ich kenne Peter Kolz seit einigen Jahren und wir haben uns gemeinsam zahlreiche Game Start-ups - insbesondere in Berlin angesehen. Peter hat die Fähigkeit komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen, auf den Punkt zu bringen und dann verständlich zu erläutern. Das kommt vermutlich daher, dass er als Ex-Investmentbanker mit Stationen in London, Mailand und Frankfurt einiges gesehen hat.Ich mag insbesondere die Passage in dem er die Bilanz erklärt. Ansonsten ist es uns ganz gut gelungen das Thema zu erläutern - zumindest ist dies das Feedback, welches wir auf den Versand unserer Testlinks erhalten haben. Man darf nicht vergessen, dass die Zielgruppe eines solchen Videos sehr breit aufgestellt ist: Vom 'Game Studenten' im 1. Semester ohne betriebswirtschaftliche Kenntnisse, über den Start-up Unternehmer der schon einmal über seinen Exit in ein paar Jahren nachdenkt, bis hin zum Games Unternehmer auf der Suche nach neuem Kapital.

