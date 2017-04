Doku blickt auf "RuneScape"-Phänomen

Großansicht Szene aus "RuneScape: 15 Years of Adventure". Szene aus "RuneScape: 15 Years of Adventure".

Die Dokumentation "RuneScape: 15 Years of Adventure" nimmt sich der Geschichte und dem Erfolgsgeheimnis des britischen Online-Rollenspiels "RuneScape" von Jagex an. Die rund 90-minütige Produktion feierte jüngst seine Premiere im Twitch-Stream. Im Anschluss wurde die Doku frei zugänglich auf Youtube zur Verfügung gestellt."RuneScape: 15 Years of Adventure", das vom bekannten britischen Moderator und Sprecher Danny Wallace moderiert wird, erkundet die Wurzeln des Spiels, beleuchtet das explosive Wachstum um die Jahrtausendwende und zeigt eine Marke, die bis heute mehr als 750 Mio. Dollar generierte und seit 2001 mehr als 250 Mio. Anmeldungen registrierte. Aktuell und ehemalige Entwickler von "RuneScape" kommen ebenso zu Wort wie langjährige Spieler oder bekannte Branchenpersönlichkeiten wie Richard Garriott.

Quelle: GamesMarkt.de

