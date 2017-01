Dobrindt regt Digitalministerium an

Großansicht Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) (Bild: Henning Schacht) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) (Bild: Henning Schacht)

Alexander Dobrindt (CSU) bringt die Einrichtung eines Digitalministeriums in Berlin ins Gespräch. Der Bundesverkehrsminister regte in einem Interview die Gründung eines neuen Ressorts an, das sich um digitale Themen wie unter anderem Breitbandausbau, Industrievernetzung, Datenschutz und Start-up-Förderung kümmern soll. Auch Fragen, die die Gamesbranche beträfen, würden vorrausichtlich in diesem Ressort eine neue Heimat finden.Aktuell fällt ein Teil dieser Aufgaben in Dobrindts Bereich, der offiziell Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur ist. Auch der Deutsche Computerspielpreis obliegt seit 2014 der Schirmherrschaft des Verkehrsministeriums. Ein etwaiges neues Digitalministerium, wie von Dobrindt angedacht, würde somit Themen übernehmen, die aktuell auf auf das Innen-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Justiz- und Bildungsministerium aufgeteilt sind. Im Herbst 2017 steht indes die neue Bundestagswahl ein - eine Neuordnung der ministerialen Zuständigkeiten wäre im Nachgang durchaus denkbar.

Quelle: GamesMarkt.de

