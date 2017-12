Disney Channel überträgt "Just Dance"-Entscheid

Der Disney Channel Deutschland überträgt den Deutschlandentscheid des "Just Dance" World Cup 2018. Zusammen mit Publisher Ubisoft sendet der deutsche Kanal des Disney Channels am 27. Dezember um 22:10 Uhr den finalen deutschen Wettbewerb. Dabei treten die acht besten deutschen Tänzer des World Cup gegeneinander im live Fernsehen an. Moderiert wird das Event von Schauspielerin Fernanda Brandao . Der Gewinner der Show wird von den Juroren Julien Bam, Jokah Tululu und Enyadres gekürt und erhält neben dem Titel Deutscher Meister auch die Chance im Frühjahr das Finale des "Just Dance" World Cup 2018 in Paris zu gewinnen."Wir freuen uns sehr, dass das Deutschlandfinale des 4. 'Just Dance' World Cups zum ersten Mal im TV ausgestrahlt wird. Die Kooperation von Ubisoft und Disney ermöglicht es uns, ein größeres Publikum mit dem 'Just Dance'-Fieber anzustecken", sagt Stefanie Lüftner, Senior Brand Managerin bei Ubisoft Deutschland. "Die wachsende Community unterstützt uns schon seit Jahren und durch ihr Feedback hat sich das Spiel immer weiter entwickelt. Die Meisterschaft und nun auch die TV-Übertragung bieten eine Möglichkeit, uns für das Engagement und die Leidenschaft der Fans zu bedanken und wir sind schon sehr gespannt auf deren Reaktionen."

