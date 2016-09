Disney an Twitter interessiert

Die Verkaufsgerüchte um Twitter nehmen mehr und mehr an Fahrt auf. Nun prüft offenbar Disney den Kauf des Kurznachrichtendienstes. Dies will "Bloomberg" aus informierten Kreisen erfahren haben. Demnach habe Disney einen Finanzberater engagiert, um ein mögliches Angebot zu evaluieren. Zuletzt wurden mehrere mögliche Bieter in den Medien gehandelt, darunter der Cloud-Spezialist Salesforce sowie Google und Microsoft. Eine Übernahme des in einer Wachstumskrise befindlichen, ehemaligen Social-Media-Stars Twitter würde für Disney durchaus Sinn ergeben: CEO Bob Iger hat schon in den vergangenen Jahren gezeigt, dass ihm insbesondere das Feld Onlinevideo am Herzen liegt. So ist Disney am SVoD-Portal Hulu, am YouTube-Netzwerk Maker Studios, an Vice und seit neuestem auch am Streamingdienstleister BAMTech beteiligt. Twitter-Gründer Jack Dorsey sitzt zudem im Disney-Verwaltungsrat.So mancher Analyst sieht denn auch Bewegtbild als strategischen Hintergrund für das kolportierte Interesse Disneys an Twitter. "Disney muss überlegen, welchen Platz es in einer Post-Kabel-Welt einnehmen will. Sie investieren in Distributionstechnologien - und dies würde ihnen die Plattform bescheren, um Publikum in der ganzen Welt zu erreichen", wird James Cakmak, Analyst bei Monness Crespi Hardt, von "Bloomberg" zitiert.

