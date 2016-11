"Dishonored 2" entert Handel

Seit Freitag ist " Dishonored 2 " offiziell im Handel erhältlich. Um am wichtigen ersten Verkaufswochenende nichts dem Zufall zu überlassen, unterstützte Publisher Bethesda den Launch mit einer großen Marketing-Kampagne. Auch im stationären Handel hierzulande setzte die Frankfurter Niederlassung auf große POS-Aktionen, um ihr Spiel zu präsentieren. Mit Sonderaufbauten in der Fläche beim Saturn Berlin Alexanderplatz, einer echten Kutsche im Saturn Hamburg Mönckebergstraße und einem Wohnzimmer im Saturn Köln Hansaring bespielten die Verantwortlichen drei der besucherstärksten Einzelhandelsmärkte im Unterhaltungselektroniksegment. Für den Verkaufsstart in Hamburg wurden gar die bekannten Cosplay-Künstler Maul Cosplay und Maja Felicitas engagiert, die für Fotos und Gespräche mit den Kunden bereitstanden."'Dishonored 2' stellt für uns einen ganz besonderen Launch dar. Seit der gamescom unterstützen wir den Titel sowohl über eine massive Marketing-Kampagne auf allen Media-Kanälen als auch direkt bei unseren Handelspartnern vor Ort", sagte Mark Schillberg, Trade Marketing Manager GSA bei Bethesda. "Mit einer emotionsgeladenen Präsentation haben wir die Kunden unterhaltsam auf das Spiel aufmerksam gemacht und diesen etwas Besonderes geboten. Die Hauptfiguren aus dem Spiel, Emily und Corvo, live am POS treffen zu können, ist ein Highlight für alle Fans. Der stationäre Handel bietet uns mit dieser Möglichkeit ein starkes Instrument gegenüber der digitalen Distribution."Offenbar machte Bethesda mit den pompösen Handelskationen zu " Fallout 4 " in der Vergangenheit gute Erfahrungen.

Quelle: GamesMarkt.de

