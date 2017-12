Discounter mischen Konsolengeschäft auf

Konsolen und Games sind jedes Jahr beliebte Weihnachtsgeschenke. In der Adventszeit vergleichen daher viele Kunden die Preise, wo es die gesuchte Gaming-Hardware am günstigen mit. Und hier mischen mittlerweile auch die Discounter-Ketten kräftig mit, die sich mit punktuellen Angeboten hervortun. Lidl bietet beispielsweise aktuell die Nintendo Switch im Bundle mit " Super Mario Odyssey " für 349 Euro an. Allerdings ist die Konsolen nur im Online-Shop der Neckarsulmer Supermarktkette erhältlich. In den rund 3.200 Filialen von Lidl in Deutschland ist die Switch nicht erhältlich, kann auch nicht auf Wunsch dorthin bestellt werden. Bei anderen Versandhändlern oder im stationären Elektrohandel kostet das gleiche Bundle momentan um die 380 Euro.Auch die Konkurrenz bei Aldi lockte jüngst mit einem Konsolen-Angebot: Eine PlayStation 4 inklusive " GT Sport " wurde für 299 Euro offeriert. Aldi betreibt auch mittlerweile einen Download-Store für Games .Es handelt sich aber bei den Konsolenangeboten stets um kurzfristige Aktionen, die nur über eine begrenzte Stückzahl gefahren werden. Ist die Charge durchverkauft, verschwinden die Angebote wieder aus den Online-Stores. Eine sortierte Auswahl können die Discounter also nicht anbieten, denn auch andere Konsolen werden nicht dauerhaft vorgehalten. Für Kunden, die aber gezielt nach günstigen Online-Konsolenangeboten im Adventsgeschäft sind, sind die Discounter eine reizvolle Alternative.

Quelle: GamesMarkt.de

