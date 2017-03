Digitalmarkt wächst um fast zehn Prozent

Die Digitalvermarktung von Spielen ist weltweit weiter auf dem Vormarsch. Das geht aus den neuen Monatszahlen des US-Marktforschungsunternehmen SuperData hervor. Die New Yorker beziffern den globalen Umsatz, der im Januar mit der Digitalvermarktung von Spielen erwirtschaftet wurde, auf 7,47 Mrd. Dollar. Das sind 9,8 Prozent mehr als im Vorjahr.Auch wenn der Löwenanteil des Digitalumsatzes nach wie vor aus dem Mobile-Geschäft kommt, die Wachstumsraten im digitalen Konsolengeschäft sowie im Segment PC Premium sind immens. Global sei der Digitalumsatz mit Konsolenspielen im Jahrensvergleich um 32 Prozent gestiegen, der Digitalumsatz bei PC Premium-Spielen sogar um 34 Prozent. In den USA schreitet die Digitalisierung des Konsolengeschäfts mit einem Plus von 43 Prozent gegenüber Vorjahr deutlich schneller voran, so SuperData.

Quelle: GamesMarkt.de

