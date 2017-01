Digitaler Gamesmarkt wächst auch im Dezember fast zweistellig

Auch im Dezember stieg der Umsatz mit digital vermarkteten Games deutlich. Dies geht aus einem neuen Report von Super Data hervor. Die Marktforscher beziffern den globalen Umsatz, der mit digitalen Geschäftsmodellen mit Games erwirtschaftet wurde, auf 7,6 Mrd. Dollar. Das sind gut neun Prozent mehr als im Vorjahr. Wachstum, so Super Data, habe es in fast allen Segmenten gegeben. Allerdings steche einmal mehr das Mobile-Games-Geschäft heraus und zwar nicht nur, weil es nach Umsatz das größte Segment ist. Mit einem Plus von elf Prozent entwickelte es sich auch überdurchschnittlich gut.Ein besonderes Augenmerk bei der Analyste legte Super Data diesmal auf das US-Konsolenspiele-Geschäft. Die Marktforscher sprechen von einer fundamentalen Veränderung der Games-Landschaft. So sei der Retail-Umsatz mit Videospielen um 16 Prozent zurück gegangen, digital sei der Umsatz jedoch um 16 Prozent gestiegen. Zudem werde der digitale Umsatz zunehmend durch den Verkauf ganzer Spiele und nicht mehr nur durch Spielinhalte generiert. So sei der digitale Absatz nach Units im Bereich Videospiele in den USA im Dezember um 21 Prozent gestiegen.

Quelle: GamesMarkt.de

