Digitale Bildungsoffensive mit konkreten Maßnahmen

Bundesministerin Johanna Wanka hat heute die Strategie zur "Bildungsoffensive für die digitale Wissenschaft" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vorgestellt. Ziel sei es den digitalen Wandel flächendeckend in den deutschen Bildungseinrichtungen voranzutreiben. Finanziert werden soll das Projekt durch den DigitalPakt#D, der dem Projekt innerhalb von fünf Jahren fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen soll. Damit sollen rund 40.000 Bildungseinrichtungen von der Grund- bis zur Berufsschule mit digitalen Verbesserungen wie W-LAN und Breitbandanbindungen aufgerüstet werden. Im Gegenzug sollen sich die Länder verpflichten, geeignete pädagogische Konzepte, Aus- und Fortbildungen für Lehrer, sowie gemeinsamen technischen Standards zuzustimmen."Zu guter Bildung im 21. Jahrhundert gehören IT-Kenntnisse und der souveräne Umgang mit der Technik und den Risiken digitaler Kommunikation ebenso wie das Lernen mittels der vielen neuen Möglichkeiten digitaler Medien. Deutschland muss diese Chancen viel stärker nutzen als bisher. Wir müssen bei der digitalen Bildung einen großen Sprung nach vorn machen. Diese Entwicklung wird das Bundesbildungsministerium mit seiner neuen Strategie vorantreiben und mitgestalten", sagte Wanka. "Zentral für den Erfolg digitaler Bildung ist die Pädagogik - digitale Technik muss guter Bildung dienen, nicht umgekehrt".Darüber hinaus sieht die Offensive noch weitere Maßnahmen vor. So will das BMBF Kommunen dabei unterstützen, in ihren Bildungseinrichtungen eigene Digitalisierungsstrategien für Bildung zu entwickeln, außerdem soll eine Informationsstelle für offene Bildungsmaterialien (Open Educational Resources OER) eingerichtet und Hochschulen bei der Modernisierung ihrer Studiengänge unterstützt werden. Zusätzlich wird das BMBF einen Bundespreis für Digitale Bildung ausloben, um die Sichtbarkeit der digitaler Bildung zu erhöhen."Digitale Bildung zu realisieren ist eine entscheidende Zukunftsaufgabe, für die Bund und Länder gemeinsam Verantwortung tragen. Mit dem DigitalPakt#D liegt ein konkreter Vorschlag des BMBF auf dem Tisch, der die Schulen schnell, umfassend und pragmatisch mit den richtigen Werkzeugen für die digitale Bildung ausstatten kann", erklärt Wanka weiter. "Eine langwierige Grundgesetzänderung ist dafür nicht notwendig, wir können die bestehenden Möglichkeiten im Sinne guter Bildung nutzen".

