Digital Republic übernimmt Gamesrocket

Der digitale Games-Shop Gamesrocket wird von der Digital Republic Media Group mit Sitz in Halle übernommen. Der Geschäftsbetrieb des Download-Händlers wird fortan von der United Games GmbH, einer Tochter der der Digital Republic betrieben. Der bisherige Gamesrocket-Geschäftsführer Martin Wortmann behält weiter die operative Leitung des Marktplatzes.Zu Jahresbeginn hatte das Unternehmen aus Aschaffenburg das Ende des Geschäftsbetriebes angekündigt. Die Gamesrocket GmbH ging zum 31.12.2016 in die Liquidierung, vermeldete die Firma seinerzeit. Der Verkauf sollte noch bis Ende Januar weitergeführt werden. Mit dem neuen Eigner allerdings soll der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden.Die Digital Republic Media Group ist im Gameshandel kein Neuling. Mit McGame betreibt die Firmengruppe bereits ein Download-Portal. Mit dem Zukauf von Gamesrocket erreicht das Unternehmen 1,5 Millionen Kunden."Durch den Zusammenschluss erzielen wir zahlreiche Synergien und bauen unsere Kompetenz in der Gaming-Industrie weiter aus", sagt Helmut Schmitz, Geschäftsführer der Digital Republic Media Group GmbH.

Quelle: GamesMarkt.de

