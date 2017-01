Digital Bros kauft "Assetto Corsa"-Entwickler

Großansicht Die 505-Games-Mutter Digital Bros. übernahm jetzt den italienischen "Assetto Corsa"-Entwickler Die 505-Games-Mutter Digital Bros. übernahm jetzt den italienischen "Assetto Corsa"-Entwickler

Der italienische Spielepublisher Digital Bros übernimmt den ebenfalls italienischen "Assetto Corsa"-Developer Kunos Simulazioni. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 4,34 Mio. Euro. Die Gründer und Eigner von Kunos Simulazioni, Stefano Casillo und Marco Massarutto, erhalten mit Abschluss der Transaktion 1,375 Mio. Euro in bar sowie 1,59 Mio. Euro in Form neu auszugebender Aktien an Digital Bros. Weitere 1,375 Mio. Euro in bar werden binnen eines Jahres nach Abschluss des Kaufs fällig.Digital Bros. ordnete die Übernahme als Teil seiner langfristigen Wachstumsstrategie ein. Mit der Übernahme erlangen die Italiener auch die vollständige Kontrolle über die Spielemarke, die seit Launch auf allen Plattformen über 1,4 Mio. Units absetzen konnte. In Deutschland wurde "Assetto Corsa" von 505 Games vermarktet, der britischen Publishingtochter von Digital Bros., die auch in Deutschland ein Büro unterhält.

Quelle: GamesMarkt.de

