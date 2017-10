digina kommt nach München

Großansicht Nach dem Debüt 2016 in Hamburg kommt die digina nach München (Bild: digina) Nach dem Debüt 2016 in Hamburg kommt die digina nach München (Bild: digina)

Was passiert mit digitalen Daten, Profilen und Abos im Netz, wenn ein Nutzer stirbt? Wie schützt der Verbraucher seine digitalen Profile und welche Rechte haben Verwandte beim Zugriff auf Social-Media-Konten und Spiele-Bibliotheken von Verstorbenen? Diesen Fragen stellt sich am 16. November die digina Konferenz in München. Nach dem erfolgreichen Einstand der Tagung im letzten Jahr in Hamburg besprechen 2017 über 200 Vertreter verschiedener digitaler Brachen, Probleme, Rechte und Pflichten die auf Nutzer, Hinterbliebene und Unternehmen bei der Verwaltung des digitalen Nachlasses zukommen können. Karten der diesjährigen digina können noch bis zum 9. November im Online-Ticketshop für 99 Euro zzgl. Steuern erworben werden. Studententickets sind bereits für 29 Euro zu bekommen."Wir müssen uns unseres digitalen Selbst bewusstwerden und auch die Verantwortung dafür übernehmen", erklärt Sabine Landes, Initiatorin der digina. "Wer seine Datenströme nicht zu Lebzeiten regelt, belastet damit seine Hinterbliebenen erheblich. Nicht nur wegen des nachträglichen Verwaltungsaufwands und der möglichen Kosten, die für die Erben entstehen. Geliebten Angehörigen ist es schlichtweg nicht möglich, endlich abzuschließen. Stattdessen müssen sie hart mit sich ins Gericht gehen, welche Fotos und Profile sie löschen lassen oder nicht - sofern sie sich überhaupt die Befugnis dafür erkämpfen können."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen