"Die Sims 4" kommt für Konsole

Die bisher nur für PC und Mac exklusive Lebens-Simulation " Die Sims 4 " erscheint für die Konsolen. Der Publisher Electronic Arts bringt den erfolgreichen PC-Titel am 17. November für PlayStation 4 und Xbox One in den Handel. Bereits einige Tage zuvor, am 14. November, erscheint die "Die Sims 4 Deluxe Party Edition" mit einigen zusätzlichen Inhalten. EA Access kunden räumt der Major wie gewohnt einen Vorsprung von einigen Tages ein. Sie erhalten zum 9. November Zugriff auf "Die Sims 4"."Fans und neue Spieler haben lange auf eine Konsolenversion von Die Sims 4 gewartet, und wir bei Maxis freuen uns sehr, Die Sims auf neue Plattformen zu bringen", sagt Lyndsay Pearson, Executive Producer bei EA. "Das Spiel bietet ein großartiges Die Sims-Erlebnis auf Konsole und enthält jede Menge beliebte Inhalte. Die Spieler können sich auf all das freuen, was Die Sims auszeichnet: ein einzigartiges Gameplay, vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten und grenzenlosen Spielspaß. Die Möglichkeiten, Schicksal zu spielen, sind so endlos wie die Kreativität der Spieler."

Quelle: GamesMarkt.de

