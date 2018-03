DFB-Präsident Grindle sieht den eSport als Verarmung

Großansicht DFB-Präsident Reinhard Grindel glaubt nicht, dass der eSport als Sport bezeichnet werden kann DFB-Präsident Reinhard Grindel glaubt nicht, dass der eSport als Sport bezeichnet werden kann

Während die einen den eSport bereits kurz vor der offiziellen Anerkennung als Sportart sehen, zeigt sich der aktuelle DFB-Präsident Reinhard Grindel dem eSport sehr skeptische gegenüber. In einer Talkshow des Weser-Kurier spricht Grindel darüber, dass der eSport für ihn keine Sport sei. Der DFB-Präsident geht mit seiner Kritik sogar noch weiter und spricht von einer Verarmung des Sports durch den Einsatz von eSport. "Fußball gehört auf den grünen Rasen und hat mit anderen Dingen, die computermäßig sind, nichts zu tun. eSports ist für mich kein Sport", sagt der DFB-Chef wörtlich in dem Interview am Weser-Strand.Kritiker bekommt der DFB-Präsident dabei prompt vom eSport-Bund Deutschland (ESBD) und dessen Präsident Hans Jagnow. In einer Stellungnahme zu Grindels Worten verteidigt Jagnow den eSport. Jagnow sieht im eSport keineswegs eine Verarmung des Sports, sondern große Chancen für die gesamte deutsche Sportlandschaft. "Der Sport insgesamt steht vor einem Umbruchsprozess im digitalen Zeitalter, der mitnichten eine Verarmung, sondern eine tiefgreifende Veränderung darstellt. Mit dieser Veränderung müssen wir als organisierter Sport umgehen - der DOSB zeigt mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe eSport, dass es einen offenen Umgang damit geben kann", sagt Jagnow.Aber der ESBD-Präsident ist auch in einem Punkt einer Meinung mit seinem Kollegen beim DFB. "Wo Herr Grindel politisch für die stärkere Förderung von Breitensport eintritt, hat er meine volle Unterstützung. Neben einer Ausweitung der Förderung müssen auch behördliche Hürden in Vereinsorganisation und ehrenamtlicher Tätigkeit abgebaut werden, z.B. durch mehr digitale Angebote für Vereine. Und zwar für alle Sportarten - auch eSport."

Quelle: GamesMarkt.de

